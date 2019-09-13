Son Dakika Haberleri: Muğla'da tır ile kamyon çarpıştı
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Muğla'da tır ile kamyon çarpıştı

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muğla'da tır ile kamyon çarpıştı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kenan Kavaklı'nın kullandığı 48 U 7846 plakalı tır, Yatağan-Milas kara yolunda Hasan Söğüt idaresindeki 48 ACC 400 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonla çarpıştı. Bariyerlere çarparak devrilen tırın kabin bölümü yerinden çıkarak savruldu.

Yaralanan tırın sürücüsü Kavaklı, sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavaklı, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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