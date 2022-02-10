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Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı

10.02.2022 16:21

Muğla'nın Milas ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

E.K'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı tır, Bodrum-Milas kara yolu Adabükü Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından Milas ve Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tır sürücüsü E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı

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Tragger, Bodrum, Muğla, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı - Son Dakika


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