Son Dakika Haberleri: Muğla'da Tırın Çarptığı Yaya Öldü

Muğla'da Tırın Çarptığı Yaya Öldü

52 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'da Tırın Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

B.S. idaresindeki 48 ABG 18 plakalı tır, Bodrum- Milas karayolunun Kaynar mevkisinde köpeğin saldırısından kaçmak istediği öne sürülen Onur Alp Metin Sağır'a (25) çarptı.

Ağır yaralanan Sağır, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağır'ın inşaat işiyle uğraştığı ve ilçeye çalışmak için yeni geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA

Milas, Bodrum, Muğla, Güncel
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