Muğla'da Tırın Çarptığı Yaya Öldü
52 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
B.S. idaresindeki 48 ABG 18 plakalı tır, Bodrum- Milas
karayolunun Kaynar
mevkisinde köpeğin saldırısından kaçmak istediği öne sürülen Onur Alp
Metin Sağır'a (25) çarptı.
Ağır yaralanan Sağır, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağır'ın inşaat işiyle uğraştığı ve ilçeye çalışmak için yeni geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA
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