Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.U. yönetimindeki 17 ZJ 021 plakalı tır, Gürece Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde marketten ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Bekir Girgin'e (79) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Girgin, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgeye gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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