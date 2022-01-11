Son dakika haberleri: Muğla'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal Ö.'nün kullandığı 07 PC 486 plakalı tır, Antalya- Fethiye karayolu Sarıyer mevkiinde, Ali Büyükçepel yönetimindeki 15 EB 117 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki Murat ve Burak Bayat ise sağlık ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Murat Bayat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

(İHA)