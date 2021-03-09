Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaş- Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
Yabancı plakalı tırın şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika