Muğla'da toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde polis ekipleri şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, okul servisleri ile özel araçlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında sürücülerin ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerini yaptı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Muğla ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlardaki uygulama noktalarında denetimler sıkılaştırıldı.

Yatağan Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Aydın-Yatağan kara yolundaki uygulama noktasını gezerek, denetimleri yerinde inceledi.

Otobüs, minibüs, midibüs ve taksilerde maskelerini takan yolculara teşekkür eden ekipler, sürücüleri maskesiz yolcu almamaları konusunda uyardı.

Otobüsteki yolculara da ellerini sık sık dezenfekte etmeleri gerektiği hatırlattı.

Denetlemelerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların yolcularının seyahat etmeden önce HES Kodu kontrol edildi.

Servis araçları ile özel otoları da durduran ekipler, POLNET bağlantılı tabletlerle sürücü ve yolcuların geldikleri yerlerde karantinada olup olmadıklarını kontrol etti.

Vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.