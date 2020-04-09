Muğla'da toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıtılıyor - Son Dakika

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Muğla'da toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıtılıyor
6 saat önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında otobüslerde ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında otobüslerde ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla yurt genelinde kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine maske dağıtımına başlandığı belirtildi.
Maskeyi ücretsiz dağıtan görevlilerin vatandaşlara toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilemeyeceği ve kamusal alanlarda da maskesiz dolaşılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğu kaydedildi.
Belediye tarafından üretilen maskelerin toplu taşımayı kullanan tüm vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:32 Kaynak: AA
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