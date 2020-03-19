Muğla'da toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 42 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 42 azaldı - Son Dakika

Muğla'da toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 42 azaldı

6 saat önce

Muğla'da, toplu ulaşımı kullananların sayısının yüzde 42,30 azaldığı bildirildi.

Muğla'da toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 42 azaldı, System.String[]

Muğla'da, toplu ulaşımı kullananların sayısının yüzde 42,30 azaldığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Mart'ta kent genelinde toplu ulaşım araçlarını 279 bin 913 kişi kullanırken, 16-17 Mart tarihlerinde bu rakamın 161 bin 504'e gerilediğine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının kullanılmaması yönündeki uyarıların karşılık bulduğu kaydedilen açıklamada, "İl genelinde toplu taşıma kullanımı yüzde 42,30 azaldı. Ekiplerimiz otogarlar başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlık görevlilerinin de özel servislerle ücretsiz olarak hastanelere taşınacağı bildirildi.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım         
19:25
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek         
17:54
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi         
17:02
Bakan Albayrak, Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:57
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 03:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 42 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]