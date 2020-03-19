Muğla'da toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 42 azaldı - Son Dakika

Muğla'da, toplu ulaşımı kullananların sayısının yüzde 42,30 azaldığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Mart'ta kent genelinde toplu ulaşım araçlarını 279 bin 913 kişi kullanırken, 16-17 Mart tarihlerinde bu rakamın 161 bin 504'e gerilediğine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının kullanılmaması yönündeki uyarıların karşılık bulduğu kaydedilen açıklamada, "İl genelinde toplu taşıma kullanımı yüzde 42,30 azaldı. Ekiplerimiz otogarlar başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlık görevlilerinin de özel servislerle ücretsiz olarak hastanelere taşınacağı bildirildi.