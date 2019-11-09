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Muğla'da trafik denetimleri

6 saat önce

Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte hatalı park yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte hatalı park yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.


Nüfusa göre araç sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alan Muğla'da, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin trafiğin güvenli bir şekilde seyretmesi yönündeki çalışmaları sürüyor.


Ekipler Menteşe ilçesinde cadde ve sokaklar üzerinde yer alan yaya geçitlerine, engelli park yerlerine, kaldırımlara, bisiklet yollarına park eden araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da 129 bin 473 tescilli araç bulunduğunu, kentte her 100 kişiden 52'sinin araç sahibi olduğunu kaydetti.

Tosun, bu yıl gerçekleştirilen denetimlerde hatalı park yapan 7 bin 424, engelli park yerine park eden 701, yaya yollarına park eden 2 bin 15, ikinci sıra park yapan bin 28, yayalara yol vermeyen 508 ve MOBESE kameralarından tespiti yapılarak emniyet kemeri takmayan bin 492 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Okul servis araçlarına yapılan denetimlerde ise 73 sürücüye ceza kesildiğini belirten Tosun, kentte fahri trafik müfettişleri tarafından da 2 bin 801 araca cezai işlem uygulandığını aktardı.

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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