Muğla'da trafik denetimleri - Son Dakika

Muğla'da meydana gelen kazaları en aza indirmek için çalışma yürütülüyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23-26 Kasım tarihlerinde il genelinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde denetim yapıldığı bildirildi.

Ekiplerin çalışmalarında 847 motosikletin kontrol edildiği 687 motosiklete çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (MOBESE) yapılan denetlemelerde ise 486 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İl geneli sorumluluk bölgemizde 11 bin 947 araç kontrol edilmiş, yapılan kontroller sırasında görülen eksikliklerden dolayı 2 bin 283 araca cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla tüm sorumluluk güzergahlarımızda ekiplerimiz yoğun olarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere diğer araçlar üzerinde sosyal mesafe ve maske ihlalleri başta olmak üzere, özenli bir şekilde denetimlerimiz sürekli olarak devam etmektedir."