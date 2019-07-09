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Muğla'da trafik kazaları: 9 yaralı

50 dakika önce

Köyceğiz ve Datça ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazaları: 9 yaralı, System.String[]
Köyceğiz, Datça, Muğla, Güncel
Köyceğiz ve Datça ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Muğla-Köyceğiz kara yolu Gökova mevkisinde
Ürdün uyruklu Akram Alshara'nın kullandığı 34 CCA 723 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile
otomobilde bulunan Reem Hassan Abedulrahman Alshara, Dana Akram Ahmad Alshara, Yamen Akram Ahmad Alshara, Majd Akram Ahmad Alshara yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Datça- Marmaris kara yolunda meydana gelen kazada ise Gülgün Taşkın yönetimindeki 42 FM 762 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada Hatice Çetinkaya'nın kullandığı 34 HHL 18 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22 Kaynak: AA
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