Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

10.06.2022 22:34

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kemal Elgin Seyfettin Bulvarı Blueport kavşağında, H.O'nun kullandığı 48 T 4159 plakalı ticari taksi ile Ö.U. idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ö.U. yaralandı.

Armutalan Mahallesi 509 Sokak'ta da İngiltere uyruklu S.L.B'nin (35) yönetimindeki otomobil ile M.B.A. (17) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.B.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Manisa'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı Manisa'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 23:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement