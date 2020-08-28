Muğla'da trafik kazalarını azaltmak için alınması gereken önlemler görüşüldü - Son Dakika

Muğla'da trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Orhan Tavlı, telafisi mümkün olmayan ve ağır kayıplara yol açan trafik kazalarının önlenmesi için konuya daha fazla dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi.

Tavlı, toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğine değinerek, trafik güvenliği kapsamındaki uygulama ve tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi talimatında bulundu.

Toplantıda, trafik kazalarını azaltmak için alınması gereken güvenlik tedbirleri, karayolları alt yapı çalışmaları, trafik işaretlemeleri, kazalara sebebiyet verebilen hassas noktalar, trafik kontrolleri, yol güzergahları, otobüs ve minibüs durakları, ulaşım sorunları, öğrenci taşımacılığı gibi hususlarda bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yaşanan trafik kazaları ve çözüm önerileri konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Hasan Arslan, Karayolları 26. Şube Şefi Duru Öztop, Karayolları 131. Şube Şefi Ömer Osman Çakır, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Emre Tümer katıldı.