Son Dakika Haberleri: Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

43 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üç motosikletin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üç motosikletin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ali Sercan Ortaç'ın (20) kullandığı 48 ABT 772 plakalı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı yakınlarında, Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş'ın kullandığı motosikletlerle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ortaç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüleri Yonka ve Akbaş ise olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ortaç'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aşırı hızlı motosikletin yoldan çıkıp beton direğe ve duvara çarpması yer alıyor.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:35 Kaynak: AA
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