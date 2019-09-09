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Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı

25 dakika önce

Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Atatürk Bulvarında seyreden Abdurrahim Kemaloğlu (29) yönetimindeki 34 FN 6085 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen Muzaffer Ballı'ya (58) çarptı.

Yaralanan Ballı, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kemaloğlu da yaşadığı şok nedeniyle başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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