Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı.

Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada parçalanan otomobilde bulunan karı koca öldü, kamyon sürücüsü ise yaralandı.


Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Marmaris yolunun Gülağzı kavşağında meydana geldi. Menteşe tarafından gelen 09 LC 117 plakalı kamyon, 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça oldu. Kaza sonrası olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada paramparça olan otomobilin içindeki belediye çalışanı Savaş Çulha ile eşi Fatma Çulha feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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