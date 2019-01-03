Son Dakika Haberleri: Muğla'da Trafik Kazası 2 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası 2 Yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Muğla'da Trafik Kazası 2 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.


Datça- Marmaris kara yolu Balıkaşıran mevkisinde
Osman Akman yönetimindeki 48 SN 713 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nazmi Alataş'ın kullandığı 34 SB 5211 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, otomobilde sıkışan sürücüler, bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.


112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akman ve Alataş, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Marmaris, Datça, Muğla, Güncel
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