Muğla'da Trafik Kazası 2 Yaralı

Muğla
'nın Datça
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Datça- Marmaris
kara yolu Balıkaşıran mevkisinde Osman Akman
yönetimindeki 48 SN 713 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nazmi Alataş'ın kullandığı 34 SB 5211 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücüler, bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akman ve Alataş, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.