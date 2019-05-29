Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Hatay'ın (23) kullandığı 48 NB 768 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Şefik Karataş (43) idaresindeki 56 KC 410 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hatay ile motosikletteki Hattat Önel (18) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu

İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava açıldı!

Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı