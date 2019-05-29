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Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıOsman Hatay'ın (23) kullandığı 48 NB 768 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Şefik Karataş (43) idaresindeki 56 KC 410 plakalı otomobille çarpıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Osman Hatay'ın (23) kullandığı 48 NB 768 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Şefik Karataş (43) idaresindeki 56 KC 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Hatay ile motosikletteki Hattat Önel (18) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:30 Kaynak: AA
Marmaris, Cumhuriyet Caddesi, Hatay, Muğla, Güncel
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