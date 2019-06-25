Son Dakika Haberleri: Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı
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Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Atlan yönetimindeki 48 HL 780 plakalı minibüs, Reşadiye Mahallesi'nde yol kenarındaki beton direğe ve çöp konteynerine çarptı.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Arda Atlan ve Halil Özer Yiğit sıkıştı.
Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları güçlükle çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin Atlan ve Halil Özer Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Halil Özer, Datça, Muğla, Güncel
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