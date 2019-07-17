Son Dakika Haberleri: Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı

3 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ahmet Yaşar idaresindeki 06 AY 529 plakalı otomobil Milas- Bodrum kara yolundaki Baharlı Kavşağı'na giriş yaptığı sırada, Milas istikametine seyir halindeki Ali Özdemir'in kullandığı 48 J 1835 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra 06 AY 529 plakalı araçtaki Meliha, Şehriye ve Fatma Öztürk ile diğer araçtaki Sima Akbulut yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ali Özdemir, Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki Meteoroloji'den 8 ile son dakika uyarısı! Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]