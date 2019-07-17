Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı
3 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ahmet Yaşar
idaresindeki 06 AY 529 plakalı otomobil Milas- Bodrum
kara yolundaki Baharlı Kavşağı'na giriş yaptığı sırada, Milas istikametine seyir halindeki Ali Özdemir
'in kullandığı 48 J 1835 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra 06 AY 529 plakalı araçtaki Meliha, Şehriye ve Fatma Öztürk ile diğer araçtaki Sima Akbulut yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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