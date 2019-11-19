Son Dakika Haberleri: Muğla'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Muğla'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücünün aydınlatma direğine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücünün aydınlatma direğine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mutlu U. idaresindeki 35 KF 8314 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Uyuduğu öne sürülen ve kazadan yara almayan sürücünün kazası bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin aydınlatma direğine çarpması ve direğin devrilme anı yer alıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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