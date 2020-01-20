Muğla'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nurettin Erol idaresindeki 48 ABM 442 plakalı otomobil, Milas- Bodrum kara yolunun birinci kilometresinde, aynı yönde seyreden Şerafettin Kaçar yönetimindeki 48 BJV 967 plakalı otomobile çarpınca kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Erol yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Süleyman Mertcan Arslan idaresindeki 48 KB 589 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Erol ve Arslan ile araçlarda bulunan Hanife Erol ve Nazgül Kurt yaralandı.

Ambulanslarla Milas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Erol ile 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Hanife Erol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.