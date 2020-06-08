Muğla'da trafik polisi saldırıya uğradı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesinde trafik uygulaması yapan Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ehliyetsiz bir sürücüye işlem yapmak isteyince çok sayıda kişinin fiziki saldırısına uğradı.



Muğla- Ortaca karoyulu Döğüşbelen Mahallesindeki uygulama noktasında bir aracı durdurmak isteyen trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Kaçan aracı takip eden ekipler 10 kilometrelik bir kovalamaca sonrası sürücüyü durdurdu. Bu sırada araçta bulunanlar araçtan inerek trafik ekiplerine saldırdı. Bir polis memurunu yere yatıran şahıslar, polisi darp etti. Bu sırada diğer polis memuru havaya ateş ederek arbedeyi durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan polisler olaya karıştığı ileri sürülen şahıslardan şikayetçi oldu.



Olayların yatışmasının ardından 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi için de arama çalışması başlatıldı. - MUĞLA