Muğla'da trafik polisleri çocuklarla kar topu oynadı - Son Dakika

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, beyaza bürünen sokak v e caddelerde trafik polisleri çocuklarla kart topu oynayarak onların eğlencelerine eşlik etti.

Muğla'da gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle birçok mahallede sokaklar beyaza büründü. Muğla kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ile olumsuz hava ve yol şartları karşısında ilk andan itibaren planlı kış tedbirleri kapsamında merkez ve ilçe trafik birimleri karla mücadele ve tuzlama ekipleri ile trafikte bulunan araç kullanıcıları ve yolcuların güvenliği sağlarken, karla mücadele ekiplerinin çalışma yaptığı güzergahlara çalışma bitene kadar trafik akımını geçici olarak kapattı.

Ekipler belirli güzergahlarda mahsur kalan vatandaşlara da yardım sağlayacak kurumlarla iletişim sağlayıp diyaliz ve ilk yardım hizmeti veren kurumların güzergahları üzerinde çalışma yürüttü.

Kar temizliği yapılan güzergahlarda trafik akımını açan trafik ekipleri daha sonra yardıma muhtaç can dostlar için mama dağıtıldı, kuşlara yem verildi.

Kentte beyaza bürünün cadde ve sokaklar ile parklarda kar topu oynayan çocuklara da eşlik eden ekipler yoldan geçen diğer vatandaşlarında katılımı ile renkli ve keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar ile fotoğraf çektiren trafik ekipleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve park dışında oynamamaları konusunda da nasihatte bulundu.