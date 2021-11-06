Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli Mahallesi'nin giriş ve çıkış noktalarında yapılan alkol uygulamasında 8 noktada 32 personelin katılımıyla araçlar durduruldu.

Trafik incelemelerinde bulunan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yaptı.

Denetimlerde 139 araç sürücüsünün alkol kontrolü yapılırken alkollü araç kullanmaktan 10 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 20 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 26 bin 69 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlar, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda da uyarıldı.