Muğla'da "trafikte sosyal mesafe" ve "maske kullanımı" ihlaline ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklete 2 kişi binen sürücüler ile yanındakilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklete 2 kişi binen sürücüler ile yanındakilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası kesildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Marmaris'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak sonrası trafik yoğunluğu yaşanan cadde ve bulvarlarda yaptıkları anonslarla vatandaşlara maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde, uyarılara rağmen maske takmadan dolaşan 4 kişiye 392'şer liradan 1568 lira ceza yazıldı. Motosiklete sürücüden başkasının binmesinin yasak olduğu ilçede, 2 sürücüye ve yanlarındaki 2 kişiye 392'şer lira ceza kesildi. Kask kullanmayan ve kural ihlali yapan 8 sürücüye de ceza yazıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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