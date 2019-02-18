Son Dakika Haberleri: Muğla'da Trafo Patladı

Muğla'da Trafo Patladı

1 saat önce

Muğla'da trafo patladı Muğla'nın Menteşe ilçesinde Zihni Derin İş Merkezi'nin yanında bulunan elektrik trafosunda patlama yaşandı.

Muğla'da trafo patladı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Zihni Derin İş Merkezi'nin yanında bulunan elektrik trafosunda patlama yaşandı.

MUĞLA - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin en işlek caddesindeki elektrik trafosundan önce dumanlar yükseldi, ardından patlama sesleri yankılandı.
Menteşe'deki Zihni Derin İş merkezinin köşesinde bulunan elektrik trafosu caddenin en işlek olduğu bir durumda dumanlar yükseldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki trafodan çıkan simsiyah dumanların ardından alev kıvılcımları ile birlikte patlama sesi duyuldu.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri ve elektrik dağım şirketi sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi elektrikleri kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, Yerel
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