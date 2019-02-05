Son Dakika Haberleri: Muğla'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Muğla'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.


Halit Dalgın idaresindeki 48 AF 003 plakalı traktör, Bencik Mahallesi Gökdelen mevkisinde yol kenarına devrildi.


Kazada, traktörün altında kalan sürücü Dalgın, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan Mehmet Kaplan yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaplan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi incelemenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Yatağan, Muğla, Güncel
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