Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Salih Demir'in kullandığı kereste yüklü 48 GT 134 plakalı traktör, Ölüdeniz yolu rampasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörde bulunan Soner Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Demir ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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