Son Dakika Haberleri: Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Salih Demir'in kullandığı kereste yüklü 48 GT 134 plakalı traktör, Ölüdeniz yolu rampasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörde bulunan Soner Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Demir ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salih Demir, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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