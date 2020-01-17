Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kemal Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile traktördeki Ayşe Kahvecioğlu ağır yaralandı.

Muğla 'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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