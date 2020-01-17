Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ali Kemal Kahvecioğlu'nun (73) kullandığı 09 TF 429 plakalı traktör, Hisarcık Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile traktördeki Ayşe Kahvecioğlu ağır yaralandı.

Ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kemal Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ayşe Kahvecioğlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ali Kemal, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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