Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ali Kemal Kahvecioğlu'nun (73) kullandığı 09 TF 429 plakalı traktör, Hisarcık Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile traktördeki Ayşe Kahvecioğlu ağır yaralandı.
Ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kemal Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ayşe Kahvecioğlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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