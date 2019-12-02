Son Dakika Haberleri: Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı
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Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İsmail Özsoy (56) idaresindeki 48 NG 732 plakalı traktör, Çırpı Mahallesi Sarnıç Yanı mevkisindeki ormanlık arazide devrildi. Kazada Özsoy ile traktörde bulunan Mesut Doğan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında çıkışan Özsoy, ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İsmail Özsoy, Mesut Doğan, Sarnıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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