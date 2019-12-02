Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında çıkışan Özsoy, ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İsmail Özsoy (56) idaresindeki 48 NG 732 plakalı traktör, Çırpı Mahallesi Sarnıç Yanı mevkisindeki ormanlık arazide devrildi. Kazada Özsoy ile traktörde bulunan Mesut Doğan yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi

Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var