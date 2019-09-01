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Muğla'da traktör kazası; 1 ölü

13 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Muğla'da traktör kazası; 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Dokunan (59) evinin yakınındaki tarlasında, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayın ardından bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından Dokunan'ın cesedi, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Yeşilköy Mahallesi, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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