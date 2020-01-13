Muğla'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kıran Mahallesinde yokuş aşağı seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Remzi Türkeş kazada yaşamını yitirdi.

Muğla'da traktör kazası: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kıran Mahallesinde yokuş aşağı seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Remzi Türkeş kazada yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, 09 YE 082 plakalı traktör sürücüsü Remzi Türkeş yokuş aşağı inerken vites atamayınca traktör sürüklendi. Kazada sürücü Remzi Türkeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MUĞLA

Alparslan Türkeş, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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