Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Kartal idaresindeki 48 Y 2176 plakalı traktör, Yeni Mahalle Subaşı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Kevser Kartal (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Kartal ile Seda Kartal (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da traktör şarampole devrildi 1 kişi öldü - Son Dakika