Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesine, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????????????

Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu