Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yusuf Yiğit'in kullandığı 48 L 5909 587 plakalı traktör, Çayhisar Mahallesi Köyiçi mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Salih S. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesine, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????????????
Kaynak: AA
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