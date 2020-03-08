Muğla'da tribünleri kadınlar doldurdu - Son Dakika
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Muğla'da tribünleri kadınlar doldurdu

7 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde TFF 3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada, kapalı hariç tüm tribünlerde kadın seyirciler yer aldı.

Muğla'da tribünleri kadınlar doldurdu, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde TFF 3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada, kapalı hariç tüm tribünlerde kadın seyirciler yer aldı.

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan, yardımcı, dördüncü hakem ile gözlemci ve temsilcilerin de kadınlardan oluştuğu karşılaşmada, tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Muğlaspor Kulübü Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı hariç tüm tribünleri kadın seyircilere bırakma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu da maça iki kadın hakem ve 3 kadın gözlemci görevlendirerek Muğlaspor yönetimine destek verdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğlaspor Mali Asbaşkanı Gülen Kaya Bütüner, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz ile kadın gözlemci ve temsilciler, maçı protokol tribününden birlikte izledi.

Karşılaşmada birinci yardımcı hakem olarak Mürvet Yavuztürk, dördüncü hakem olarak Habibe Yorgun, gözlemci olarak Dilan Deniz Gökcek İşcan, birinci temsilci olarak Gülay Güneş ve ikinci temsilci olarak da Meryem Haldan görev yaptı.

Maç sırasında tribünleri dolduran kadınların alkışlarla "Haydi Muğla, haydi Muğla, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi" tezahüratına kapalı tribünde bulunan erkek taraftarlar da "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratıyla karşılık verdi.

Muğlaspor bayrakları sallayan kadınlar, Muğlaspor'un gol attığı anlarda büyük sevinç yaşadı.

Kulüp başkanı Erol Kapiz, Muğlaspor ailesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Hem gözlemci hem de hakem nezdinde kadın görevli gönderen Türkiye Futbol Federasyonuna da teşekkür eden Kapiz, "Bu, belki de Türkiye'de ilk kez oluyor. Protokol tribününü de kadınlara bıraktık. Gerçekten de çok güzel bir olay. İnşallah bundan sonra kadın seyircileri tribünde biraz daha artırırız." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Muğlalı kadınlar olarak Muğlaspor maçında hep birlikte tribünlerde olduklarını aktardı.

Protokol tribünü dahil tribünlerin kadınlarla dolu olduğunu anlatan Gökcan, "Farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Valimiz Sayın Esengül Civelek ve biz, karar alma mekanizmalarındaki kadınlar olarak, kadınların hayatın her alanında daha önde olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muğlaspor, golcüsü Muratcan Bölükbaşı'nın attığı iki golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kadınlar Günü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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