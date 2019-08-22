Son Dakika Haberleri: Muğla'da turistlere yunus sürprizi
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Muğla'da turistlere yunus sürprizi

57 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü yapan turistler, kendilerine eşlik eden yunuslarla eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü yapan turistler, kendilerine eşlik eden yunuslarla eğlenceli anlar yaşadı.

İlçe merkezindeki halk plajındaki su sporları istasyonundan deniz paraşütü yapmak için denize açılan turistler teknenin etrafında iki yunusun dolaştığını fark etti. Körfezde bir süre denize dalıp çıkan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Teknedeki su sporları görevlileri telefonlarının kameralarıyla yunusları ve turistlerin yaşadığı heyecanı görüntüledi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, yaptığı açıklamada, yunusları görünce turistlerin heyecan ve keyif yaşadığını söyledi.

Marmaris Körfezi'nde yunusların zaman zaman kıyaya yakın dolaşması ve caretta carettaların güvenli bölgede yüzmesinin güzel görüntüler ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Tunç, "Bu durum körfezin çok temiz olmasına bir işaret. Bu da bizi mutlu ediyor. Turistler unutulmaz bir anı yaşıyorlar." dedi.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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