Son Dakika Haberleri: Muğla'da turistlerin deniz keyfi
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Muğla'da turistlerin deniz keyfi

9 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren yerli ve yabancı turistler, sahillerde eğlenmenin tadını çıkardı.

Muğla'da turistlerin deniz keyfi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren yerli ve yabancı turistler, sahillerde eğlenmenin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığın ise 25 derece ölçüldüğü ilçede, turistler, Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini tercih etti.

Adrenalin tutkunları ise su sporları istasyonlarında jet ski ve parasailing yaptı. Çocukların aileleriyle keyifli dakikalar geçirdiği görüldü.

Marmaris, İçmeler, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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