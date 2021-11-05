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Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı

05.11.2021 12:18

Muğla'da alternatif turizm çeşitliliğini artırmak için yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Muğla'da alternatif turizm çeşitliliğini artırmak için yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Doğa ve macera turizmi yapan 25 acenteden 40 temsilci, eko turizm projesi kapsamında Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki yürüyüş ve bisiklet rotalarındaki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Organizasyon kapsamında acente temsilcilerine, yürüyüş, bisiklet, deniz kanosu, safari, tekne ve gulet turu gibi farklı aktiviteleri deneyimledikleri etkinlikler düzenlendi.

Katılımcılar Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca üçgeninde deniz, orman, nehir ve göl, doğa harikası alanları ve bölgenin eko turizm potansiyelini yakından gördü.

Sultaniye ve Kapukargın kükürtlü kaplıca ziyaretleriyle termal turizm olanakları, Kaya mezarları, Lydae ve Kaunos Antik Kenti gezileriyle kültür ve tarih turizm olanakları alternatif seçenekler olarak katılımcılara sunuldu.

İztuzu Plajı, Sığla Ormanı ve Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ziyaretleriyle katılımcılara bilgi verildi.

"Kış turizmi için oldukça uygun bir bölge"

Proje Yürütücüsü Murat Demirci, AA muhabirine, Eco Trails'in Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 470 kilometre yürüyüş ve 740 kilometre bisiklet rotalarından oluşan eko turizm projesi olduğunu söyledi.

Projeyi Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle 2018'in sonunda tamamlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Demirci, "Tüm yürüyüşçüler, bisikletçiler, doğaseverler bu rotaları kullanıyor. Amacımız sadece bu bölgenin denizinden, kumundan faydalanılmasın, doğasına, yürüyüş ve bisiklet rotalarıyla ulaşarak hayatın daha farklı keyfi çıkarılsın." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir ise Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz bölgesinin ekolojik tatil için Türkiye'nin en değerli hazinelerinden biri olduğunu kaydetti.

Seyahat Acentesi Temsilcisi Halil Tokgöz de bölgede çok güzel rotalar bulunduğunu belirterek "Bütün doğaseverlerin beğeneceğini düşünüyorum. Ormanlarımız, doğa, deniz hepsi bir arada. Burada hepsini bir arada gezebilirsiniz. Kış turizmi için oldukça uygun bir bölgedeyiz." diye konuştu.

Seyahat Acentesi Sahibi Müyesser Ceylan Aksoy ise Eco Trails etkinliğiyle değişik rotalar keşfettiklerini, bu rotaları doğasever, macerasever misafirlere sunacaklarını dile getirdi.

Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı
Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı

Köyceğiz, Bisiklet, Turizm, Muğla, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turizm acentesi temsilcilerine yürüyüş ve bisiklet rotalarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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