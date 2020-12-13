Muğla'da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında "Turizm Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcı Vekili Baha Başçelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Bingöl, toplantıda müdürlüğünün kurumsal yapısı, işleyişi ve yürüttüğü faaliyetler hakkında Tavlı'ya bilgi verdi.

Muğla'nın kültür, sanat ve turizm değerlerinin korunmasını sağlayarak sürdürülebilir şekilde yaşatma ve tanıtmanın ele alındığı toplantıda, bölgenin turizmden alacağı payı artırmak için turizm paydaşları, kalkınma ajansları, odalar ve STK'lar ile koordinasyon içerisinde olarak destek sağlanması konularında çalışmaların yapılması konuları görüşüldü.

Tavlı, pandemi süreciyle meydana gelen yeni süreç nedeniyle turizm sektöründe de değişimlerin olduğunu söyledi.

Yeni projelerin geliştirilmesi, doğa turizmi ve eko turizmin önemini vurgulayan Tavlı, İl Müdürlüğünün de bu yeni sürece uygun çalışma ve projelerin geliştirilmesi hususunda talimatlar verdi.