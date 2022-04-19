MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI - Son Dakika
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MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI

19.04.2022 20:23

MUĞLA'da jandarma ekipleri, turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala, güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı.

MUĞLA'da jandarma ekipleri, turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala, güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Havadan ve karadan yapılan denetimlerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelerine sahip Muğla'da, yaklaşan turizm sezonu öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Yerli ve yabancı turistlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmeleri için yaya, motorlu devriyeler ve kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınırken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de bölge sürekli kontrol ediliyor. Jandarma personelinin havadan ve karadan yaptığı denetimlerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI
MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI
MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI
MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI
MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI
MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI
MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA'DA TURİZM SEZONU ÖNCESİ GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI - Son Dakika
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