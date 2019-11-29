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Muğla'da Turizm Zirvesi

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, dijitalleşmenin turizmi de etkilediğini belirterek, "Sektörün turizmdeki yenilikleri, trendleri önemsemesi, teknoloji ve eğitimle hizmet vermesi son derece önemli." dedi.

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Muğla Valisi Esengül Civelek, dijitalleşmenin turizmi de etkilediğini belirterek, "Sektörün turizmdeki yenilikleri, trendleri önemsemesi, teknoloji ve eğitimle hizmet vermesi son derece önemli." dedi.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve İzgören Akademi iş birliğiyle Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Turizm Zirvesi"nde, turizmde dijitalleşme, fark yaratma, yeni destinasyonlar ve çeşitlilik konuları ele alındı.

Vali Civelek, burada yaptığı konuşmada, Muğla'nın tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ile İstanbul ve Antalya'dan sonra turizmde tanınan ve en fazla turist ağırlayan kent olduğunu söyledi.

Kentin, güçlü potansiyeliyle önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Civelek, "Muğla sadece deniz, güneş ve kum turizminde değil, kültür, spor, sağlık, kongre ve doğa turizmine de elverişli ortam, fırsat ve imkanlara sahip. Turizmin çeşitlendirilmesi, dört mevsime yayılması ve yeni turizm trendlerinin benimsenmesi konusunda çalışma yapıyoruz." dedi.

Kaliteli hizmetin önemini vurgulayan Civelek, sürdürülebilir turizmden bahsedebilmek, turizm sektöründe var olabilmek, ayakta kalabilmek için teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişen müşteri davranış ve beklentilerini yenilikçi yaklaşımla karşılamak gerektiğini ifade etti.

Civelek, "Dijitalleşme bizleri etkilediği gibi tüm sektörleri etkiliyor. Sektörün turizmdeki yenilikleri, trendleri önemsemesi, teknoloji ve eğitimle hizmet vermesi son derece önemli." diye konuştu.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan da turizm gelirinin cari açığın azaltılmasına sağladığı katkıya işaret etti.

Zirvede, İzgören Akademi eğitmeni Gökhan Okçu moderatörlüğünde, İzgören Akademi Kurucusu Ahmet Şerif İzgören, gazeteci yazar Bahar Akıncı ve öğretim üyeleri sunum yaptı.

Esengül Civelek, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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