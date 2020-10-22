Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer - Son Dakika

Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer

22.10.2020 08:37
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer, System.String[]

MUĞLA'dan, turizmden sonra en önemli sektör olan mermerde, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ürün ihraç ediliyor.

MUĞLA'dan, turizmden sonra en önemli sektör olan mermerde, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ürün ihraç ediliyor. Mermer ile bölgede yaklaşık 11 bin kişiye iş imkanı sunulurken, ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Bölgenin zengin mermer yataklarına sahip olduğunu belirten Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, faaliyetlerin sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'de mermer üretiminde önemli bir yere sahip olan Muğla'dan, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleşiyor. Mermer ile bölgede yaklaşık 11 bin kişiye iş imkanı sunulurken ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Bölgenin zengin mermer yataklarına sahip olduğunu belirten Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, faaliyetlerin sürdüğünü kaydetti. Ercan, "1981 yılından bu yana bölgemizde çok kaliteli mermer ocakları faaliyetini sürdürüyor. 104 fabrika ve 72 mermer ocağı bulunuyor. 10 bin kişi bu ocaklarda, yaklaşık bin kişi ise nakliye işi üzerinde istihdam sağlanıyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki mermer ocaklarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor. Pandemi nedeniyle durağan döneme giren bu sektörümüz de tekrar bir hareketlilik başladı. Bu sektörümüz için önemli bir gelişme" dedi.

'İSRAİL'DE BÜTÜN BİNALARIN DIŞ CEPHELERİNDE MUĞLA BEYAZI KULLANILIYOR'

Muğla'da yaklaşık 20 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren Ali Çakır ise, "Muğla beyazının üretimini yapıyoruz, Muğla beyazı çok özel bir taş, sadece Muğla'da olan bir taş, dolayısıyla çok talebimiz var. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Şu anda pandemi sürecinde biraz durgunluk vardı, ancak şu anda acayip bir talebimiz var çok şükür. Siparişlere yetişemiyoruz, 3 vardiyaya çıkardık fabrikamızı. Şu an oldukça İsrail'den Muğla beyazına yoğun bir talep var, özellikle son 3 yıldır bütün projelerde Muğla beyazı kullanılıyor. İsrail'de bütün binaların dış cephelerinin tamamında Muğla beyazı kullanılıyor. Daha çok istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemize döviz kazandırdığımız için oldukça mutluyuz. İlerleyen günlerde istihdama yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.


Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer
Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Ticaret, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör mermer - Son Dakika

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