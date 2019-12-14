Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı.

Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı.

Proje Yapım firmasının müdürü Gökhan Şen, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobil gündemdeyken Türkiye'de yüzde 100 Türk işçiliğiyle üretilen ve ihraç edilecek karavanın tanıtımını gercekleştirdiklerini söyledi.

Karavanın oldukça fonksiyonel olduğuna dikkati çeken Şen, çift taraflı açılan ve 105 metrekare net kullanım alanına sahip karavanın imalat sürecinin yaklaşık dört ay sürdüğünü dile getirdi.

Karavanın Bulgaristan'a gönderileceğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

" Arap Yarımadası'ndan, ABD'den ve Avrupa'dan çok büyük pazarı olan bir ürün. Hedefimiz farklı formatlarda mobil hastane, mobil uygulama merkezi gibi üretimleri de yaparak Türkiye'den dünyanın her yerine güzel mega karavanları ulaştırmak. Mobil ambulans otobüs projelerimiz de devam ediyor. Ambulans otobüslerimiz Suudi Arabistan'a ulaştı. Orada dünyanın her yerinden gelen hacılara hizmet verecek. Bir taraftan mobil ambulans otobüsler üretirken diğer taraftan da mega treyler karavanları üreteceğiz.

Segmentler daha farklı. Karavan, ABD ve Avrupa'yı hedeflediğimiz bir üretim olacak. Kategorisinde dünyanın en büyük karavanı oldu."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kapsamlı bir ürünün tasarlanarak ortaya çıkarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını, bunu önemli bir atılım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen mega karavan davetlilere tanıtıldı.

Karavanda ısıtma sistemlerinin yanı sıra dört yatak odası, Amerikan mutfaklı büyük salon, iki banyo, iki tuvalet, çamaşır odası, kiler, veranda, sıcak su tertibatı ve beş ayrı klima ile ısıtma ve soğutma üniteleri bulunuyor. Karavan, yaklaşık yarım saatte açılıp kapatılabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li Semih Yalçın'dan Davutoğlu'nun partisine zehir zemberek sözler
Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi

Son Dakika Haberleri
18:25 Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Son Dakika
18:24 Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak... - Son Dakika
18:22 Trabzon'da aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:21 Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı - Son Dakika
18:20 Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Edebiyat Ödülü eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]