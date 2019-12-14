Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı.

Proje Yapım firmasının müdürü Gökhan Şen, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobil gündemdeyken Türkiye'de yüzde 100 Türk işçiliğiyle üretilen ve ihraç edilecek karavanın tanıtımını gercekleştirdiklerini söyledi.

Karavanın oldukça fonksiyonel olduğuna dikkati çeken Şen, çift taraflı açılan ve 105 metrekare net kullanım alanına sahip karavanın imalat sürecinin yaklaşık dört ay sürdüğünü dile getirdi.

Karavanın Bulgaristan'a gönderileceğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

" Arap Yarımadası'ndan, ABD'den ve Avrupa'dan çok büyük pazarı olan bir ürün. Hedefimiz farklı formatlarda mobil hastane, mobil uygulama merkezi gibi üretimleri de yaparak Türkiye'den dünyanın her yerine güzel mega karavanları ulaştırmak. Mobil ambulans otobüs projelerimiz de devam ediyor. Ambulans otobüslerimiz Suudi Arabistan'a ulaştı. Orada dünyanın her yerinden gelen hacılara hizmet verecek. Bir taraftan mobil ambulans otobüsler üretirken diğer taraftan da mega treyler karavanları üreteceğiz.

Segmentler daha farklı. Karavan, ABD ve Avrupa'yı hedeflediğimiz bir üretim olacak. Kategorisinde dünyanın en büyük karavanı oldu."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kapsamlı bir ürünün tasarlanarak ortaya çıkarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını, bunu önemli bir atılım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen mega karavan davetlilere tanıtıldı.

Karavanda ısıtma sistemlerinin yanı sıra dört yatak odası, Amerikan mutfaklı büyük salon, iki banyo, iki tuvalet, çamaşır odası, kiler, veranda, sıcak su tertibatı ve beş ayrı klima ile ısıtma ve soğutma üniteleri bulunuyor. Karavan, yaklaşık yarım saatte açılıp kapatılabiliyor.