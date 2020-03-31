Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Datça açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve gemileri terk etmek için kullanılan can salında kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin, Suriye ve İran uyruklu 18 sığınmacıyı kurtardı.

Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.