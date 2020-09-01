Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir botun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu