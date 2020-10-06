Muğla'da Türk kara sularına geri itilen yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 6 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:49 - Kaynak: AA
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