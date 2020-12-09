Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında can salları içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

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